Bordighera, “Festa delle Nascite – L’Albero della Vita”: appuntamento importante per i bambini nati nel 2019

Bordighera. Un appuntamento importante per i bambini nati nel 2019: sabato 22 febbraio, alle 16, presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco avrà luogo la “Festa delle Nascite – L’Albero della Vita”. Le famiglie di Bordighera che hanno salutato l’arrivo di una nascita nell’anno appena trascorso hanno ricevuto l’invito in questi giorni; sarà loro consegnato un certificato, che celebra il lieto evento e ricorda la messa a dimora di un albero per ciascun nuovo piccolo cittadino bordigotto.

«Nonostante la legge preveda solo per i Comuni che contano più di 15.0000 abitanti l’obbligo di piantare sul proprio territorio un albero per ogni nuovo nato residente, abbiamo comunque scelto di adottare questa iniziativa così significativa – commenta Vittorio Ingenito, che sarà presente all’evento – E’ un dono per i bimbi e nello stesso tempo un atto di attenzione e cura nei confronti della città e dei suoi spazi verdi. Stiamo compiendo un percorso che testimonia quanto ci stiano a cuore la tutela ambientale e le pratiche virtuose e sostenibili: è un dovere che abbiamo anche nei confronti delle nuove generazioni, che di quel futuro saranno protagoniste. Ringrazio l’Assessore Marco Laganà, che ha creduto in questa idea e si è adoperato con impegno ed entusiasmo affinché 54 nuove piante, una per ogni nuovo nato del 2019, rendessero ancora più bella Bordighera».

Sono 46 le piante già messe a dimora in corso Italia, sul lungomare all’altezza del Trocadero e nella zona di via Genova e via Allavena; per le rimanenti 8 è in corso la scelta dell’area di piantumazione.

La Festa delle Nascite – 22.2.20