Bordighera. Un grande debutto, sulle tracce di Stanley Kubrick, George Lucas e Ridley Scott, quello appena concluso al Palazzo del Parco di Bordighera.

Un quarto appuntamento della rassegna Fughe di teatro…e di Umorismo a Bordighera che ha visto in scena un sorprendente Enzo Iacchetti, accompagnato da Pino Quartullo, qui anche regista, e Fausto Caroli, nella commedia Hollywood Burger.

Il volto notissimo del piccolo schermo ha infatti aperto la tournée dello spettacolo, scritto da Roberto Cavosi, proprio sul palco del Palazzo del Parco, regalando una serata di risate e ricordi in omaggio al grande cinema d’autore.

Ed ora attesa per il penultimo appuntamento con Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty, in arrivo a Bordighera sabato 15 febbraio alle 21 con Belvedere. Due donne per aria.

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.