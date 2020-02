Blanca cerca casa, cucciolona di Sanremo aspetta una nuova famiglia

Sanremo. Blanca è una cucciolona di circa due anni proveniente dalla Sicilia. Con un progetto di adozioni l’associazione di volontariato La Zampa che Corre era riuscita a portare a nord i suoi cuccioli.

Se per loro non ci sono stati problemi per l’affidamento, Blanca cerca ancora la sua chance. Fermatevi un attimo a guardarla e pensare se ve la sentite di adottare una mamma.

Chippata, sverminata, vaccinata. Molto buona e riconoscente, taglia media. Viene affidata preferibilmente a famiglie che non hanno altri cani. Per ulteriori informazioni si può contattare Susy al 348.3716591.