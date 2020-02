Biesse Ceramiche VTAT, torna a vincere la formazione di Arma di Taggia

Taggia. Torna a vincere la formazione del Biesse Ceramiche Volley Team Arma Taggia nell’incontro di venerdì 14 al “PalaItis” contro la NSC Volley Imperia.

Dopo un primo set perso, le ragazze guidate da coach Di Mieri, sono riuscite a riprendere la gara in mano concludendo i restanti tre set in vantaggio. Con questa vittoria il Biesse Ceramiche VTAT si posiziona al settimo posto in classifica in coabitazione con Celle Varazze, anch’esso vincitore nell’anticipo con Arredamenti Anfossi, e Albenga ospite questa sera del Sabazia. Dopo il doppio turno ravvicinato la formazione di Arma di Taggia affronterà al “PalaRuffini”, domenica 23 febbraio alle 18 il Val Bormida.

NSC Volley Imperia – Biesse Ceramiche VTAT parziali: 1° set 25-22, 2° set 20-25, 3° set 11-25, 4° set 18-25

NSC Volley Imperia: Alberti, Bourouis, Ceresi, Coppa, Cotta, Favero, Frugoni, Gandolfo (K), Guga, Piccione, Pino, Risso, Stefanazzi

1° allenatore Rodolfo Squillace, 2° allenatore Valter De Alessandri

Biesse Ceramiche VTAT: Balbis, Brunacci, Cappiello, Cassini, Laura, Marinotti, Martelli, Napoleone, Poirè, Preci, Sammassimo, Severini, Siccardi

1° allenatore Biagio Di Mieri