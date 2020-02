Biesse Ceramiche Vtat, le ragazze di Arma di Taggia perdono contro Ponente Carta Finale Maremola

Taggia. Si conclude con una sconfitta la trasferta della formazione guidata da coach Biagio Di Mieri in quel di Finale Ligure. Le ragazze di Arma di Taggia non sono riuscite ad arginare il Finale complice le numerose assenze nella compagine ospite.

Sconfitta da archiviare visto che questa sera, venerdì 14 febbraio, alle 18:45 la formazione Biesse Ceramiche VTAT affronterà al “PalaItis” la NSC Volley Imperia, fanalino di coda del campionato di Prima Divisione.

Con la partita odierna si apre il girone di ritorno in un campionato molto difficile con formazioni come Andora, Carcare e Bordivolley che hanno dimostrato di avere qualcosa in più.

Ponente Carta Finale Maremola 3 Biesse Ceramiche VTAT 0

(1° set 25-9, 2° set 25-19, 3° set 25-17)