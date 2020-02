Sanremo. E’ toccato a Biagio Antonacci chiudere il primo “Festival della città”, l’evento parallelo che ha portato la kermesse all’esterno dall’Ariston, sul palco di piazza Colombo.

Questa notte, quando ormai era la mezza passata, il cantautore amatissimo dal pubblico ha dedicato alla folla i suoi più grandi successi pop rock e latini, entusiasmando i presenti, subito dopo essersi esibito davanti agli ospiti del teatro in diretta televisiva.

di 9 Galleria fotografica Biagio Antonacci show al Nutella Stage









Prima di lui erano stati Emma, Gigi D’Alessio, Mika e Ghali i super ospiti della prima edizione targata Amadeus, a calcare l’arena realizzata dalla Rai in collaborazione con il Comune nell’area del solettone. Un’iniziativa che dopo sei anni di amministrazione Biancheri si è trasformata da desiderio in realtà e che promette di essere un tassello irrinunciabile per il futuro.