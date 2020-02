Bando digitalizzazione dell’entroterra ligure, Sistel a disposizione delle imprese

Imperia. Il Bando regionale a favore della digitalizzazione delle imprese dell’entroterra è un’opportunità da non perdere. Com’è noto, dal 5 febbraio si potrà partecipare al bando, con finanziamenti a fondo perduto del 60% dell’investito, fino ad un massimo di 5.000 euro per Impresa.

Sistel Telecomunicazioni, con le sue soluzioni per le aziende, è a disposizione delle Imprese dell’entroterra, anche con la collaborazione delle Associazioni di categoria, per aiutare chi ha necessità di rinnovare la propria infrastruttura digitale, per il miglior cablaggio della rete di distribuzione dei dati, o per costruire una nuova infrastruttura wireless oppure ancora per l’installazione di un impianto di telecomunicazione.

Per ogni informazione supplementare, visitare il sito www.sistel.it o chiamare +39 0184 50 55 55.