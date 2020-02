Baggioli (Forza Italia) conferma scelta commissari Ventimiglia: sono Marco Agosta e Gabriele Amarella

Ventimiglia. «In accordo con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e con l’onorevole Mulè abbiamo individuato due nuovi e giovani commissari, rispettivamente Marco Agosta e Gabriele Amarella ai quali auguro un buon lavoro». Arriva da Simone Baggioli, commissario provinciale di Forza Italia, la conferma della scelta di due giovani alla guida del partito di centrodestra nella città di confine. Agosta, che gestisce una farmacia nel centro storico di Ventimiglia, e Amarella, imprenditore, avranno il compito di dare nuova linfa alla sezione ventimigliese di FI, soprattutto in vista della regionali di maggio.

«L’attività politica di Forza Italia, con mia grande soddisfazione, prosegue attivamente – dichiara Baggioli – Tutti i parlamentari liguri e il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, con la loro vicinanza dimostrano l’interesse al nostro territorio e, allo stesso modo, come la nostra provincia possa dare un forte contributo alla rinascita di un gruppo che ha avuto, negli ultimi anni, non poche difficoltà. Inclusione, entusiasmo e spirito di squadra oltre a varie strategie di rilancio del territorio sono fondamentali. Inutile dire come infrastrutture, ambiente e immigrazione siano alcune questioni molto importanti da risolversi e che l’impegno di Forza Italia sia proprio in tal senso».

Baggioli dichiara che il partito ha «grande interesse per le realtà civiche, oggi molto presenti nel panorama politico locale e regionale con le quali avremo modo di confrontarci e collaborare. Pare che la nostra terra possa divenire il punto di partenza di un vero e proprio laboratorio politico innovativo e coinvolgente».