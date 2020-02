Ventimiglia. Auto e locali danneggiati di continuo. I residenti del centro storico di Ventimiglia da tempo devono convivere con un gruppo di “vandali” che, tra l’altro, ha preso di mira le vetture parcheggiate sul Capo, ricoprendole di segni realizzati con bombolette spray, come è successo ancora il 10 febbraio scorso. E non è tutto. La scorsa notte ignoti si sono introdotti all’interno della scuola dell’infanzia di Ventimiglia Alta. Anche in questo caso non è stato rubato nulla, solo atti vandalici e dispetti. Stamani i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’asilo. Del caso è stato avvisato anche il sindaco Gaetano Scullino.

«Non ne possiamo più», dicono i residenti, che chiedono a gran voce l’installazione di telecamere di videosorveglianza per cogliere sul fatto i vandali. Al momento non risultano denunce per danneggiamento: querele che se sporte regolarmente potrebbero far scattare le indagini da parte degli inquirenti.