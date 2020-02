Assessore Berrino su frase Toscani: «Dopo parole aberranti non chiede nemmeno scusa. Fiero di essergli distante»

Genova. «Le parole di Oliviero Toscani pronunciate ieri in radio sono sconcertanti e aberranti, oggi inoltre cerca di gettare acqua sul fuoco senza però neppure chiedere scusa. Ma non mi stupisco più di tanto visto che in passato ha già insultato e mancato di rispetto a chi è politicamente lontano dalle sue idee. Preso atto che il suo pensiero su una tragedia come quella di Ponte Morandi è questo, sono fiero di fare parte di un mondo politico agli antipodi rispetto al suo». Così l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Trasporti Gianni Berrino.