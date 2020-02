Arma di Taggia, raccolta cibo per i gatti randagi e i cuccioli della Lega del gattino

Taggia. Sabato 29 febbraio, tutto il giorno, al Petstore Conad di Arma di Taggia all’interno del centro commerciale dell’Leclerc, si svolgerà in collaborazione con l’associazione Lega del Gattino di Sanremo una raccolta cibo per i randagi di Arma di Taggia e per i cuccioli della Lega del gattino.