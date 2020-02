Arma di Taggia, cade da un muretto e batte la testa. Grave un ragazzino

Arma di Taggia. Intorno alle 19 ragazzino è rimasto ferito in modo serio cadendo da un muro sul quale era seduto in via Marco Polo ad Arma di Taggia. Stando a quanto si apprende, il giovane sarebbe caduto all’indietro, sbattendo la nuca.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo. Una volta stabilizzato, il minore è stato accompagnato in ospedale in codice rosso di massima gravità. I medici stanno compiendo accertamenti per valutare le sue condizioni.