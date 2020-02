Apricale, nasconde un fucile tedesco in casa. Muratore denunciato dai carabinieri

Apricale. Un 57enne austriaco, residente tra i comuni di Apricale e Perinaldo, muratore di professione, è stato denunciato ieri dai carabinieri della stazione di Dolceacqua che nell’abitazione dell’uomo hanno trovato, ben nascosto, un fucile di produzione tedesca calibro 22 e oltre cento proiettili. Lo straniero non ha mai denunciato l’arma, come invece previsto dalla legge.

I militari, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo dei detentori a qualsiasi titolo di armi svolto unitamente al personale delle stazioni limitrofe, dopo un’attenta ricerca hanno rinvenuto il fucile occultato nelle pertinenze dell’abitazione di proprietà dello straniero in prossimità del confine tra i territori comunali di Apricale e Perinaldo.

Si tratta di un fucile di produzione tedesca calibro 22, sottoposto a sequestro unitamente a circa 80 proiettili dello stesso calibro e ad altri circa 40 di calibro diverso, tutti ora custoditi in caserma in attesa del versamento ai competenti uffici del Tribunale di Imperia.

L’uomo, senza precedenti, dovrà ora rispondere di fronte all’Autorità Giudiziaria di Imperia del reato di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento.

L’attività rientra in un più ampio programma di controllo del territorio in tutta la Val Nervia, nell’ambito del quale i Carabinieri stanno sviluppando un’azione preventiva e di contrasto delle fenomenologie arealmente più diffuse e più rilevanti come il rispetto della normativa inerente alla detenzione e al porto delle armi.