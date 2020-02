Apricale, due giornate di festa per San Valentino

Apricale. Sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio “Amore ad Apricale”: due giornate di festa in uno dei borghi più caratteristici dell’entroterra, dalle 10 alle 17.30 ed oltre per chi lo desidera.

Come lo scorso anno, riprendendo una tradizione consolidata da tempo, Apricale si propone di festeggiare in maniera originale la festa di San Valentino: il mercatino animato con prodotti e artigianato locale farà da sfondo a momenti di spettacolo, musica, poesia e canzoni a tema. Il tutto sarà allestito nella caratteristica piazza del paese, impreziosita per l’occasione con deliziose e romantiche decorazioni. Tra le tante proposte segnaliamo lo spettacolo ” the farinha show”, alle 17 del sabato e alle 11.30 della domenica mattina.

Mezz’ora all’insegna del divertimento, della giocoleria e dell’amore. Farinha è un clown nato e formatosi in Portogallo. Dal 2014 si trasferisce in Italia continuando la sua formazione nella scuola torinese”Philipe Radice”.

Porta i suoi spettacoli in giro per tutta Europa.

In un’atmosfera romantica e affascinante come quella che si respira nel piccolo borgo, non può mancare il desiderio di fare una sosta per pranzo o cena nei tipici ristoranti che per l’occasione proporranno un particolare menù.

La locandina: Valentines flyer finale 2020