Imperia. Oggi il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato a due delle tre tappe previste nell’imperiese nel programma “Ancintour 2020”, l’iniziativa promossa dall’associazione per affrontare con le amministrazioni comunali le problematiche relative alla politica finanziaria e fiscale del Governo a sostegno delle realtà locali.

Il presidente è stato presente prima a Diano Marina, dove erano invitati i sindaci di 12 comuni, e poi a Taggia per un secondo confronto che ha coinvolto i 22 sindaci del comprensorio. «Questi incontri sono un importante momento di informazione e formazione per le piccole realtà territoriali che, sempre più, devono affrontare non solo problemi di ordine economico e finanziario nella gestione della cosa pubblica e dei servizi destinati ai cittadini – spiega Piana – ma anche la complessità di norme che richiedono competenze che i piccoli Comuni non possono avere.

Una corretta attuazione del principio di sussidiarietà, introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, richiede, dunque, “testa e gambe” se non vogliamo che resti solo un vuoto enunciato».

Il presidente sottolinea, dunque, l’importanza di una vasta partecipazione a questi incontri: «Sindaci, tecnici e, più in generale, tutti gli amministratori potranno, non solo essere sostenuti per assumere le scelte più adeguate al proprio Ente, ma contribuiranno con le loro segnalazioni e indicazioni ad una conoscenza più approfondita delle istanze che crescono dal territorio regionale».