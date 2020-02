Sanremo. Alla vigilia dell’udienza per la liberazione del ricercatore egiziano Patrick Zaky, studente dell’università di Bologna e amico di Giulio Regeni, l’Imperiese si mobilita con un sit-in di sensibilizzazione che si è svolto questa sera in via Matteotti (angolo via Escoffier), organizzato degli attivisti locali di Amnesty International.

Muniti di striscioni e cartelli, una trentina di persone hanno acceso candele per chiedere il rilascio e la liberazione del giovane egiziano che domani sarà giudicato dal tribunale del Cairo. Amnesty International ritiene che Patrick George Zaki sia un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Di seguito l’appello “Libertà per Patrick” che si può firmare ai banchetti e sul sito www.amnesty.it:

