Ambiente, ecco tutti gli obiettivi dell’amministrazione Ingenito

Bordighera. Ridurre gli impatti ambientali; diminuire l’emissione di CO2; sostituire le energie ad alto tasso d’inquinamento e produrne da fonti rinnovabili; diffondere e promuovere pratiche sostenibili.

Sono questi gli obiettivi del progetto che l’amministrazione Ingenito ha elaborato per promuovere una città ‘verde’ e che ha avuto avvio con l’ordinanza “Plastic Free” dello scorso anno.

Oggi essi trovano piena attuazione con l’intervento di efficientemente energetico appena concluso per la climatizzazione di Palazzo Garnier e con un nuovo investimento che consentirà di eliminare il costo delle bollette dell’energia elettrica per la scuola di via Pelloux, per la palestra Conrieri e per gli Uffici Comunali della Manutenzione, posti nello stesso stabile dell’impianto sportivo: un risparmio complessivo annuo di 25.000 euro.

Verranno infatti installati sul tetto della palestra Conrieri pannelli fotovoltaici per oltre 600 mq. di superficie piana, che consentiranno la produzione diretta di energia elettrica per circa 60 KW. L’investimento, pari a 90.000 euro, verrà finanziato dai fondi ministeriali per l’efficientamento energetico; il Comune sarà tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020.

Recentemente l’edificio di via Pelloux è stato oggetto anche di un altro intervento in chiave “green”, volto alla sostituzione del generatore con una nuova caldaia a condensazione, a cui è stata abbinata sia un meccanismo di termoregolazione che è in grado di modulare la temperatura di mandata in funzione delle condizioni climatiche esterne sia un misuratore di energia per un continuo monitoraggio dei consumi.

“Sono molto soddisfatto: ci sarà un risparmio e lo otterremo adottando un’energia pulita.” dichiara Vittorio Ingenito “Un altro passo per una Bordighera sempre più green ed impegnata a difesa dell’ambiente”.

A breve verrà altresì presentato un bando per l’installazione e gestione delle colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici, finalizzato alla ricerca di un partner per la realizzazione di stazioni di ricarica per macchine elettriche da installare in varie parti del territorio.

“Devo ringraziare tutta la maggioranza Per il grande lavoro di squadra e soprattutto l’impegno degli Uffici Comunali, ai quali va tutta la mia riconoscenza per aver preso in carico una mole di lavoro assai maggiore rispetto al passato. Un dato su tutti evidenzia questa operatività: nel 2017 le delibere di Giunta Comunale registrate furono 248, nel 2019 sono state 342”.