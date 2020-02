Alta onoreficenza di Bilancio, alla Docks Lanterna S.p.a. il premio Industria Felix

Torino. La Docks Lanterna S.p.a., che tra le altre cose gestisce il servizio di Igiene Urbana a Bordighera (città con le percentuali di raccolta differenziata più alte in tutta la Liguria, ha ricevuto l’Industria Felix Award. Giunto alla seconda edizione, il premio viene conferito alle imprese che si distinguono nel panorama nazionale per competitività, affidabilità e sostenibilità.

Fondato dal giornalista Michele Montemurro e organizzato da Industria Felix Magazine, il premio Industria Felix si sviluppa sulla base di una maxi inchiesta sui bilanci dell’anno 2018 di 1.068.000 società di capitali. Tra queste, solo poche decine di società sono state premiate in base alle migliori performance gestionali e all’affidabilità finanziaria.