Sanremo. Aurelia e pista ciclabile chiuse all’altezza della Vesca, si allungano i tempi per la riapertura. Questa mattina, dopo diverse ore di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco, impegnati su più fronti per i problemi legati alle forte raffiche di vento che hanno colpito in maniera particolare la Città dei Fiori, si è tenuto il sopralluogo dei tecnici della protezione civile comunale nel tratto precluso al traffico.

Una fila di alberi minaccia sia la carreggiata che la sottostante ciclovia, entrambe sbarrate in via precauzionale a causa del vento. Questa notte, quando erano circa le due del mattino, il cedimento di alcuni rami aveva provocato l’abbattimento della filovia e la conseguente chiusura al traffico della strada statale.

Sul posto, proveniente dal distaccamento di Albenga, è arrivata l’autoscala del 115, la cui squadra attende il via libera per procedere al taglio dei sempreverde. A causa delle condizioni climatiche, si rende necessario attendere che il vento cessi di soffiare prima che qualsivoglia intervento per la messa in sicurezza della Vesca (all’altezza dell’attacco per il Poggio) possa essere intrapreso.

Il traffico in direzione Arma di Taggia viene attualmente deviato a San Martino verso l’Aurelia-bis. A presidiare entrambi i versanti sbarrati sono presenti i carabinieri.