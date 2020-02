Sanremo. «Finalmente siamo arrivati al 4 febbraio, è la frase che mi sono detto appena mi sono svegliato», con queste parole di Amadeus si è aperta la conferenza stampa pre Festival. «Non vedo l’ora insieme a tutto il gruppo autorale, ai cantanti in cui c’è grande energia e voglia di iniziare questa avventura, adesso inizia la festa», ha affermato.

Ad affiancare il conduttore e direttore artistico ci saranno due speciali compagne di viaggio, Diletta Leotta e Rula Jebreal: «Ho avuto da subito il desiderio per i 70 anni del Festival che ci fosse una presenza femminile altissima – ha dichiarato in merito Amadeus – , volevo fosse un Festival all’insegna delle donne, delle storie importanti, ma anche della leggerezza, sono fiero e onorato di avere tante donne nel mi festival e serio e onorato di iniziare con loro».

A salire questa sera sul palco dell’Ariston tra i big, in ordine di esibizione, saranno: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi.

Per quanto riguarda invece le nuove proposte si scontreranno Eugenio in via di gioia e Tecla, Fadi e Leo Gassmann, tra questi si avranno i primi due semifinalisti che si contenderanno la vittoria durante la serata di venerdì. Il vincitore delle nuove proposte si esibirà con il proprio brano sabato sera durante la finale.

Sul palcoscenico questa sera ci sarà anche Tiziano Ferro che interpreterà i brani “Nel blu dipinto di blu”, “Almeno tu nell’universo” e “Accetto miracoli”.