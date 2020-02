Al Tennis Club Ventimiglia assemblea annuale dei soci

Ventimiglia. Nella serata di venerdì 28 febbraio si è svolta presso la club house del Tennis Club Ventimiglia l’Assemblea annuale dei soci.

Alla relazione introduttiva del presidente Francesco Marcianò sulle varie tematiche gestionali, ha fatto seguito l’esposizione dei dati di bilancio da parte del tesoriere Antonello Marasco, il documento contabile, approvato dai Revisori dei Conti, si chiude con un totale di 86 mila euro di entrate e un totale di uscite di 83 mila euro.

Il segretario Pino Zangari ha ricordato la conferma delle quote Associative esposte in bacheca all’attenzione dei 55 soci e dei frequentatori; apprezzata l’attività della Scuola Tennis affidata allo “staff” del M° Massimo Botrini con una cinquantina di giovani “racchette”. Come è bella tradizione il socio onorario Eduardo Raneri ha esposto, in 7 minuti, la sintesi predisposta sull’attività sportiva 2019, consultabile nella bacheca a piano terra.

Non sono mancati gli interventi su vari argomenti da parte dei consiglieri: Elio Gastaldo, Bruno Lavazza, Gianluca Carpanelli, Francesco Esposito e dei soci Silvano Bosio, Mauro Di Donato, Lorenzo Orusa, Franco Ventrella e Antonio Ramponi.

E’ in programma sui campi di gioco al TC Ventimiglia per domenica 1° marzo la “tappa” del Circuito di tennis

amatoriale “TPRA Challenger” ( singolare e doppio maschile FIT).

Per informazioni e adesioni tel. (0184)355224 (e.r.)