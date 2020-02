Al teatro Centrale di Sanremo va in scena lo spettacolo “Tango Y Amor”

Sanremo. Venerdì 14 febbraio alle 21.15 appuntamento al teatro Centrale di Sanremo con lo spettacolo “Tango Y Amor” con la compagnia internazionale Tango Fatal , diretta da Guillermo Berzins, ballerino e coreografo argentino di fama mondiale, assieme alla sua sensuale ballerina dalla grande capacità tecnica ed interpretativa Marijana Tanaskovic.

Lo spettacolo, di forte impatto emotivo, fa rinascere e vivere sul palcoscenico le sensuali e misteriose atmosfere di Buenos Aires, riuscendo a mantenere un’ambientazione astratta e sospesa nel tempo, sempre attuale e moderna, dove il ballo, elemento principe e fondamentale, si fonde armoniosamente con la musica suonata da musicisti d’eccellenza diretti dalla concertmaster Oksana Peceny!

Interpretando le romantiche e drammatiche note dei più famosi tanghi composti e coniugando i ritmi di diverse epoche tanguere, con il ballo fra uomini che si sfidano con il coltello, il compadrito come personaggio chiave del tango, il modo di ballare antico del tango canyengue passando attraverso il folklore argentino dall’energia contagiosa con i suoi gauchos con bombos e boleadoras, passando per l’epoca d’oro per giungere infine a spettacolari coreografie contemporanee coronate dalla musica di Astor Piazzolla,

Tango Fatal è una promessa di irresistibile seduzione!

Tango Y Amor, compagnia: Tango Fatal Coreografia e direzione generale: Guillermo Berzins, direzione musicale: Oksana Peceny, Cast: Guillermo Berzins (primo ballerino), Alessandro Cavallaro (ballerino), Costanza Gruber (ballerina), Diletta Milocco (ballerina), Marcella Monaco (ballerina), Marijana Tanaskovic (ballerina), Martin Acosta (ballerino), Sasa Zivkovic (ballerino), Oksana Peceny (direttore musicale e violino), Andraz Frece (bandoneon), Matic Dolenc (chitarra), Aleksander Zivko (pianoforte), Marko Tursic (contrabasso)

Prezzi di ingresso: Platea € 30 + 2 prevendita – Galleria I° sett. € 25 + 2 – Galleria II° sett € 20 +2 Biglietti in vendita alla cassa del teatro (0184 597822 tutti i giorni dalle 17 alle 21, sul sito www.aristonsanremo.com.