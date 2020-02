Bordighera. La stagione “Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera” arriva al suo quinto e penultimo appuntamento con la presenza in scena di una regina del palcoscenico, Anna Mazzamauro, che sabato 15 febbraio alle 21 porterà a Palazzo del Parco il suo “Belvedere, due donne per aria”.

La Mazzamauro si reinventa e riscopre in veste di autrice e regista di una piéce, che la vede protagonista al fianco di Cristina Bugatty, e con la partecipazione di Sasà Calabrese. Una terrazza. Un belvedere. Due donne velate di diversità. Santa (Anna Mazzamauro), pannosa figura che sembra uscita da una tela di Botero e Graziadio (Cristina Bugatty), una transessuale bellissima straziata e arricchita dalla sua duplice natura. Si incontrano e si scontrano in un prepotente bisogno di vivere come ordinaria quella che agli altri sembra violazione.

Accanto a loro c’è Beethoven (Sasà Calabrese), musicista sordo, ma che “sente” ogni risata, ogni pianto delle due creature e li commenta con il suo unico compagno, il contrabbasso, mentre assiste alla loro escursione feroce che alla fine unirà quelle vite in un abbraccio inaspettato.

Torna sui palcoscenici una regina dello spettacolo italiano, Anna Mazzamauro in una prova drammaturgica e attorale intensa, sospesa tra commedia e poetica felliniana, affiancata dalla complicità sorprendente di Cristina Bugatty.

Per l’occasione l’attrice sarà premiata dal Comune di Bordighera con una targa alla carriera, che la celebrerà non solo come formidabile attrice, ma anche come icona di femminilità, humor e libertà. Conclude a proposito il vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli: «In occasione di una rassegna teatrale di così grande valore e successo, saremo onorati di poter consegnare una targa ad Anna Mazzamauro, attrice di talento e donna straordinaria. Il suo spettacolo è un fiore all’occhiello di una stagione che ha saputo conquistare il pubblico del Palazzo del Parco con la qualità dei titoli e la maestria degli autori e degli interpreti».

Sabato 15 Febbraio alle 21: Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty, con Sasà Calebrese (presenza e musiche) in “Belvedere, due donne per aria”, testo e regia Anna Mazzamauro, scene Alessandro Chiti, costumi Agostino Porchietto, disegno luci Davide Rigodanza, organizzazione Tamara Guido, coreografie Filippo Ross Gurrieri, produzione E20 in scena.

La biglietteria all’interno di Palazzo del Parco sarà aperta ogni giovedì fino al 13 marzo dalle 16 alle 19 e nei giorni di spettacolo dalle 17 alle 21. Prezzi dei biglietti: intero euro 20; ridotto (under 25) euro 10. Per informazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 0184.544633 dal lunedì al venerdì 9/13– 15/18.30; e-mail fughediteatro@nidodiragno.it.

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.