Al “PalaRuffini” di Taggia Biesse Ceramiche VTAT vince contro Bordy Carrozzeria Rallye

Taggia. Un’altra bella vittoria per la formazione del Biesse Ceramiche VTAT nel campionato di Seconda Divisione Fipav. Le ragazze guidate dal coach, Luca Ferrari, sono riuscite ad imporsi al “PalaRuffini” di Taggia sul Bordy Carrozzeria Rallye per tre set a uno.

Una vittoria importante che conferma l’ottimo rendimento di queste giovani ragazze che guidano la classifica in solitaria con 8 punti avendo sempre vinto dall’inizio del campionato. La stessa squadra, che milita nel campionato under 16, occupa al momento il secondo posto in classifica.

Il prossimo impegno per le ragazze di Luca Ferrari è fissato per sabato 22 febbraio, alle ore 15:00, al “PalaRuffini” quando arriverà la formazione della NSC Volley Imperia, terza in classifica con 5 punti nel campionato under 16.

«Le ragazze stanno lavorando molto bene – commenta l’allenatore Luca Ferrari – lo dimostrano i risultati. Un gruppo completamente nuovo ma che è riuscito ad amalgamarsi molto bene in pochissimo tempo. Questo è il frutto di un lavoro precedente della SDP Mazzucchelli Sanremo e del Volley Team Arma Taggia, in più è stato molto bravo anche il presidente Vincenzo Brunacci che all’inizio della stagione ha permesso alle nostre squadre di amalgamarsi subito partecipando ad un torneo fuori regione».

«Tanti fattori che hanno permesso che queste ragazza diventassero una squadra in tempi molto brevi. Sabato ci aspetta un’altra partita molto importante per il campionato Under 16 dove giocheremo contro la NSC Volley Imperia per il secondo posto. Indipendentemente da come vada la partita – conclude coach Ferrari – sono già contento e soddisfatto per la dedizione e la serietà con il quale queste ragazze affrontano ogni allenamento e partita quindi questa è già una vittoria in più il secondo posto in under 16 e il primo posto in Seconda Divisione è il giusto merito per il lavoro fatto fin’ora».