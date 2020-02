Al Palafiori di Sanremo incontro con lo scrittore Giulio Cavalli, finalista del Premio Campiello

Sanremo. Oggi alle 17 al Palafiori ci sarà un prestigioso ospite. Giulio Cavalli (Milano, 1977), scrittore e autore teatrale, dal 2007 vive sotto scorta a causa del suo impegno contro le mafie. Collabora con varie testate giornalistiche e ha pubblicato diversi libri d’inchiesta, tra i quali ricordiamo Nomi, cognomi e infami (2010), L’innocenza di Giulio (Chiarelettere 2012), Mio padre in una scatola di scarpe (2015). È stato membro dell’Osservatorio sulla legalità e consigliere regionale in Lombardia.

Scrive su Left, Fanpage e sull’Espresso. Con Fandango Libri ha pubblicato nel 2017 Santamamma. Sarà intervistato dalla professoressa Stefania Sandra, vicepreside del liceo Cassini di Sanremo e si parlerà del suo libro “Carnaio” che racconta di Giovanni Ventimiglia un pescatore, che da tutta la vita raccoglie nelle sue reti acciughe e granchi, anche se negli ultimi anni il mare è diventato avaro e sulla sua piccola nave non ha più un equipaggio. Il pesce lo vende nel mercato di DF, un paesino aggrappato alla costa come tanti. Ma un giorno di marzo Giovanni attraccando al pontile trova un cadavere, un uomo che in ammollo dev’essere stato per giorni, un ragazzo non di quelle parti, forse dell’Est o del Sud, uno di colore comunque.

E dopo di lui, i ritrovamenti di cadaveri sbiaditi dall’acqua, tutti giovani, tutti neri si susseguono, senza che le autorità locali riescano a trovare un filo, cumuli di cadaveri da seppellire, identificare, gestire. E da DF chiedono aiuto, ma da Roma prendono tempo, impongono accertamenti, tanto che, per non venire sommersi, i cittadini saranno costretti a escogitare un sistema per affrontare l’emergenza, e poi nel tempo trasformarla in profitto.

L’associazione culturale Cumpagnia du Servu promuove questa prestigiosa rassegna itinerante “Cervo in blu d’inchiostro, Una Riviera di Libri che fa tappe con i più importanti scrittori della letteratura contemporanea in ben cinque Comuni del Ponente Ligure :Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera.

Un grande lavoro di rete, con Comuni impegnati nella cultura di alta qualità. Il prossimo appuntamento sarà con Melania Mazzucco vincitrice del Premio Strega, prestigiosa ospite per la prima volta a Sanremo, il giorno 8 marzo, alle 21 al Teatro del Casinò, presenterà il suo ultimo libro “l’Architettrice” ed Einaudi. Intervistano Stefania Sandra e Francesca Rotta Gentile. Sarà un serata diversa, per festeggiare anche il giorno della donna Gli incontri sono tutti a ingresso gratuito.