Airole, uomo travolto da trattore. Interviene l’elisoccorso

Airole. Mobilitazione di soccorsi nel borgo della Val Roya per un uomo finito sotto un trattore. La dinamica non è ancora chiara. L’incidente è avvenuto verso le 11.15 nella zona di via Matteotti.

Sul posto operano i vigili del fuoco, medici ed infermieri del 118 su automatica e ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. E’ stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso del 115 di stanza a Genova. Presente anche una pattuglia dei carabinieri. Le condizioni del ferito sarebbero gravi.

AGGIORNAMENTI