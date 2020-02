Sanremo. Non sarà un lavoro di poche ore a ripristinare la viabilità in corso Garibaldi dopo che, questa mattina, una tubatura è esplosa lasciando senz’acqua corrente le attività commerciali e le abitazioni della zona.

Gli operai della ditta Marino, insieme ai tecnici di Amaie, sono all’opera nel tentativo di mettere una toppa allo squarcio che si è aperto sulla condotta dell’acquedotto. Un intervento che, secondo le più rosee previsioni, dovrebbe portare alla riattivazione delle forniture nel pomeriggio, mentre la viabilità potrebbe essere ripristinata non prima di questa notte o domattina. Intanto il traffico è paralizzato, con le auto costrette a deviare in via Ruffini perché la strada, all’altezza del supermercato Carrefour, è stata sbarrata dalla polizia municipale. Si transita solo sui marciapiedi.