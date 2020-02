Accoglienza migranti, pubblicato il bando della Prefettura

Imperia.La Prefettura lancia il bando per l’affidamento della gestione biennale dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative.

Importo dell’Accordo Quadro

L’importo complessivo dell’accordo quadro in base al fabbisogno teorico di 650 posti destinati all’accoglienza — viene stimato in 21.526.781,25 euro comprensivo dell’esercizio delle varie opzioni.

I prezzi a base di gara sono:

€ 18,00 pro-capite al giorno , Iva esclusa;

€ 150,00 per il Kit (vestiario) di primo ingresso per un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4;

€ 5,00 per la scheda telefonica per un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4 (non soggetto a ribasso);

€ 2,50 quale pocket money pro capite giornaliero (non soggetto a ribasso).

Procedura di aggiudicazione

L’Accordo Quadro sopra descritto sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Durata dell’Accordo Quadro

La durata dell’accordo quadro è di 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo. I singoli contratti di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell’accordo quadro e avranno una durata massima di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi

Requisiti

1._Capitolato_singole_unit__abitative_sino_a_50_POSTI

Possono presentare manifestazione di intenti i soggetti che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e, in particolare:

Idoneità professionale

a) Per le imprese: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

c) Per le cooperative sociali ex Legge 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.

all_A_manifestazione_interesse_unita_abitative

f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello Statuto e/o nell’atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Capacità economico-finanziaria

Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 30% dell’importo che deriva dal

prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 3, tabella 1, punto nr. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell’accordo quadro.

Capacità tecnica-professionale

Aver eseguito nell’ultimo triennio un elenco di servizi analoghi di valore almeno pari al 50% dell’importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die, moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell’accordo quadro.

Il possesso del requisito è dimostrato: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, da dichiarazione sottoscritta da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore delle imprese che avranno presentato le offerte economicamente più vantaggiose per l’Amministrazione, valutata da una Commissione all’uopo nominata, ai sensi dell’art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, partendo dall’offerta risultata prima in graduatoria e fino alla totale copertura dei posti, sulla base dei seguenti elementi: Offerta tecnica: punteggio 70/100

Offerta Economica: punteggio 30/100

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono esprimere il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara trasmettendo apposita manifestazione di interesse redatta in conformità all’allegato “A” al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 27 febbraio 2020. L’istanza, avente ad oggetto “Indagine di mercato per la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative” dovrà essere inoltrata – previa registrazione sulla piattaforma telematica di negoziazione della provincia di Imperia al link https://appalti.provincia.imperia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp – attraverso la funzione “comunicazioni” nella sezione “Avvisi pubblici in corso” .

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta.

Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata

L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutte le imprese che avranno manifestato interesse purchè in possesso dei requisiti di cui sopra, con la precisazione che si procederà anche in caso che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a cinque.

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa lettera d’invito e del Codice.

Altre informazioni

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare o non avviare altre procedure e/o trattative.

La lettera d’invito e la documentazione allegata conterranno elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla disciplina contrattuale. Responsabile del procedimento è il Vice Prefetto Vicario dott. Maurizio Gatto tel 0183 6899 –

indirizzo posta elettronica: maurizio.gatto@interno.it; protocollo.prefim@pec.interno.it. I dati raccolti saranno trattati in conformità con le disposizioni del Reg. UE n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Avviso_indagine_di_mercato_unita_abitative