Abc Bordighera, l’under 15 maschile perde a La Spezia

Bordighera. Impegno casalingo per l’under 13 maschile dove, alla palestra Conrieri di via Pelloux, ospita la capoclassifica del Breil sur Roya/Ventimiglia nell’ultima gara della prima fase del campionato dipartimentale francese.

Per i giovani bordigotti guidati dall’ex-azzurra Maria Grazia Germano, reduci della bella vittoria a Villafranche sur Mer nell’ultima partita di campionato disputata del campionato, è verificare se la formazione sta assimilando gli

schemi di gioco e migliorando il gioco di squadra contro una formazione ben strutturata e compatta.

Bene, pur non raccogliendo nessun risultato positivo con una vittoria sfuggita per un soffio dopo aver condotto lungamente in testa la gara, la trasferta a La Spezia di domenica scorsa per la giovanissima formazione under 15

maschile composta nel campionato regionale ligure.

Da parte del coach Gigi Giribaldi, decano della pallamano ligure ed italiana, parole di elogio per l’impegno e la determinazione profusa in campo dai propri ragazzi che hanno giocato sempre con la voglia di vincere nonostante

la consapevolezza di affrontare avversari di maggior età.

Un grosso ringraziamento da parte del coach e del presidente della società Donatella Albano va anche ai genitori al seguito per la fattiva collaborazione che hanno dato.

Questi i risultati del 3° concentramento under 15 maschile del campionato regionale ligure, disputato sabato 2 febbraio alla palestra 2 giugno di La Spezia:

Pall. Ventimiglia – ABC Bordighera 34 -11

S Camillo Imperia – ABC Bordighera 24 – 23

ABC Bordighera – Ginnastica Spezia 7 – 27

Questa la formazione dell’Abc Bordighera che è scesa in campo a La Spezia:

Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Ascone Christian, Alija Christian, Fillippi Simone, Galant Daniel, Balduzzi Alessandro, Basta Mattia, Mirto Tommaso, Albrono Luca. Coach: Gigi Giribaldi