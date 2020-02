A10, tir in fiamme. Traffico bloccato tra Varazze e Arenzano

Genova. Traffico in tilt sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova il traffico per l’incendio di un mezzo pesante. A prendere fuoco la parte anteriore del tir.

Non si conosce ancora il contenuto del rimorchio ma su Cogoleto, in particolare sulla collina di Capieso, si sta è alzata una grossa nube nera e il fumo sta rendendo l’aria irrespirabile. Alcuni cittadini dicono di avere udito il rumore di esplosioni.

Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco (due squadre da Genova con un’autobotte, una da Varazze e un’altra autobotte da Savona) e il personale di Autostrade per l’Italia. Altri mezzi, riferiscono, stanno arrivando a fatica per via dei cantieri autostradali e del traffico pomeridiano.

Per chi viaggia verso Genova uscita consigliata a Varazze, per poi rientrare in autostrada ad Arenzano. Per questo motivo sulla viabilità ordinaria si segnalano disagi.

