Vallecrosia. Mobili, complementi d’arredo, libri, giocattoli, porcellane, merletti, quadri e tappeti. Tornare indietro nel tempo da L’Ocarosta, Mercatino dell’Usato di Sabrina Siri, si può.

«Il mio negozio nasce dal desiderio di dare una seconda vita agli oggetti – spiega la titolare – . Qui si possono trovare semplicemente cose curiose che ci basta guardare per fare un piacevole salto nel passato».

di 9 Galleria fotografica A Vallecrosia viaggia nel tempo da "L'Ocarosta", Mercatino dell'Usato di Sabrina Siri









Acquistare un oggetto con una storia pregressa ha un fascino particolare e al tempo stesso ha anche un’importante valenza ecologica: «Comprare l’usato aiuta a ridurre la produzione di nuovi rifiuti e permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità, anzi. Basti pensare ai mobili costruiti artigianalmente in legno massello, fatti per durare nel tempo, che non mancano mai in negozi come questo», racconta Sabrina.

Da L’Ocarosta è inoltre attivo il sistema del conto vendita ovvero chi ha il desiderio di disfarsi di un oggetto che non desidera più tenere con sé, ma al tempo stesso vuole regalargli una seconda occasione guadagnandoci, qui può avere questa opportunità, facendo felice un’altra persona: «Perché una cosa che ci ha stancato o non ci piace più, può essere utile o desiderabile per qualcun altro», conclude Sabrina.

L’Ocarosta si trova in via Colonnello Aprosio 457 a Vallecrosia (IM). Per informazioni visitare il sito www.locarosta.com, la pagina Facebook L’Ocarosta mercatino dell’usato, chiamare il numero 0184 254525 o scrivere alla mail sabrina@locarosta.com.