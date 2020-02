Vallecrosia. AAA acquirente cercasi. Nel comune della Città della Famiglia, precisamente in via Garibbe, tranquilla zona residenziale, è in vendita un grazioso e ampio appartamento con vista mare.

L’abitazione, raggiungibile con l’ascensore, misura 120 mq e si compone di salone, due camere da letto, due bagni, cucina, una cantina e un posto auto coperto di proprietà, rendendola ideale sia come prima casa, sia come casa per trascorrere le proprie vacanze estive, ma anche un periodo durante la stagione invernale per godere delle temperature miti e delle giornate di sole che solo la Riviera dei Fiori è capace di regalare anche nei mesi più freddi dell’anno.

L’appartamento, disposto su tre arie, si trova di uno stabile costruito nel 1987, ma in perfette condizioni, infatti solo tre anni fa, nel 2017, è stata completamente rimessa a nuovo la facciata, dando così nuova vita al palazzo. Si tratta di un’abitazione in una zona verde e silenziosa, a pochi passi dai servizi principali.

Il prezzo stabilito dal privato, che non si avvale di agenzia immobiliare come tramite, è di 270.000 mila euro. Per informazioni contattare il numero 388 3609636 o la mail goslino@libero.it.