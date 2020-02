Sanremo. Oggi, dalle 14.30 alle 16.30, presso la statua di Mike Bongiorno, sit in per sostenere Chico Forti e per festeggiare il suo compleanno.

«Ricordiamo oggi pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, sit in presso la statua di Mike Bongiorno, per dare informazioni in merito alla vicenda di Chico Forti e per festeggiare, con una piccola sorpresa, il suo compleanno. Una bella occasione per aiutare il nostro connazionale, nella speranza che questa iniziativa possa rappresentare una goccia nell’oceano della solidarietà verso questo quest’uomo, questo padre, questo figlio, tenuto troppo a lungo lontano da tutti i suoi affetti e dal suo paese» – fanno sapere gli organizzatori.