A Sanremo la presentazione della “Compilation 2020” de Il Cantagiro

Sanremo. Approda nuovamente nella Città dei Fiori la storica manifestazione canora de Il Cantagiro, che venerdì 7 febbraio presso il locale Mamely presenterà ufficialmente la Compilation 2020.

Nella settimana della kermesse del Festival di Sanremo, questa serata vedrà esibirsi alcuni degli artisti presenti nella compilation, per regalare ai tanti presenti la magia della musica dal vivo che caratterizza da sempre Il Cantagiro. Tanti ospiti del mondo dello spettacolo saranno presenti all’evento. La compilation è formata da due cd contenenti 17 tracce nel primo ed altre 18 canzoni nel secondo.

Nel primo cd vi sono i primi tre classificati: il vincitore assoluto Simone Romano, giovanissimo cantante siciliano, Alex Allyfy (altra artista siciliana) seconda classificata e il duo dei fratelli Da Ros aliasCose di Famiglia, arrivati al terzo posto. A seguire tutti gli altri artisti che hanno vinto le sezioni di categoria e le menzioni speciali come Anyone (Premio Rapper), Lisa Celeste (Premio Lirico– Pop), Giusy Munno (Premio Migliore Interpretazione),Victoria (Premio Radio Italia Anni ´60), Jacopo Sabbatini (Premio Mio), Marcello Matta (Premio 2 Righe), Arianna De Piccoli (Premio SIAE),Valeria Mancini (Premio Unicef), Marica Mele (Premio Emozione) e Lindale (Premio Opportunitá).

Ed ancora Noemi Romiti, Almatriba, Ethnoclassic, Federico Fabbretti , Massimo Bussoli e tanti altri nomi di giovani promesse, selezionati come sempre da una giuria qualificata. La Compilation regala tutta l’emozione vissuta sul palco dai cantanti emergenti il cui livello artistico e talento si è dimostrato molto alto anche in questa edizione. Pur avendo oltre mezzo secolo alle spalle, Il Cantagiro è un concorso canoro attualeed unico nella sua formula di reclutamento. L’intuizione creativa dell’allora fondatore Ezio Radaelli, non è stata mai imitata.

Fu lui a concepire l’idea di una carovana itinerante e festosa alla ricerca di giovani talenti musicali in tutta la penisola, rifacendosi al famoso Giro Ciclistico d’Italia. Numerosi i cantanti famosi che hanno reso grande il Festival come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Gino Paoli, Domenico Modugno fra i tanti. L’eredità viene presa e portata avanti fino ad oggi dal Patron Enzo De Carlo e dal Direttore Generale Elvino Echeoni che hanno rilanciato la manifestazione inserendo nuove categorie come quella Junior e Baby e la categoria Internazionale, progetto di condivisione e integrazione attraverso il linguaggio universale della musica.

Il Cantagiro rappresenta un antesignano dei talent odierni, rimanendo comunque fedele alla sua lunga e gloriosa storia, e alla sua capacità di essere “reale e vero”. I cantanti si sfidano senza spettacolarizzazione, in un clima familiare e sincero coordinati dallo staff e dai coach. Un concorso che mette le emozioni ed i valori al primo posto.

Ecco perché l’appuntamento del 7 febbraio nella città ligure della canzone è un evento da non perdere, e sarete entusiasti di condividere l’entusiasmo e l’allegra atmosfera che la Compilation del Cantagiro porterà con sé.