A marzo torna la Granfondo Sanremo-Sanremo “la Classicissima”

Sanremo. Il sabato sul Poggio o in via Roma ad applaudire i professionisti della Milano- Sanremo e la domenica in bicicletta sulle stesse strade. Il prossimo 22 marzo sarà possibile con la Granfondo Sanremo-Sanremo “la Classicissima”. Manca infatti poco più di un mese a questo importante appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di ciclismo. La Granfondo toccherà alcuni dei tratti finali della gara dei professionisti.

Confermata la spettacolare partenza davanti al Casinò di Sanremo. Il tracciato si svilupperà poi su un totale di 100 km, per un dislivello complessivo di circa 1700 metri, portando i partecipanti prima verso levante lungo la costa fino ad Imperia per poi intraprendere alcune strade dell’entroterra (Dolcedo, Pantasina, Vasia, Bellissimi e Civezza) e rientrare a San Lorenzo al Mare da dove partirà la famosa salita della Cipressa.

Tornati sull’Aurelia il percorso prevede una nuova deviazione nell’interno per raggiungere i paesi di Pompeiana e Castellaro. Ridiscesi sulla costa i partecipanti procederanno fino alle porte di Sanremo per affrontare la mitica salita del Poggio, dove sulla sommità sarà posto il traguardo finale. Un viaggio quindi su alcuni dei km che hanno segnato la storia della Milano – Sanremo. Subito dopo aver varcato la linea d’arrivo, i partecipanti potranno scendere a Sanremo dove al Palafiori di corso Garibaldi sarà possibile depositare le biciclette in una zona custodita, fare la doccia, usufruire del servizio massaggi e partecipare al pasta party. A seguire le premiazioni che si terranno presso il Villaggio allestito nella vicina piazza Colombo.

Tra i numerosi i premi degli sponsor tecnici: Giant Liv metterà a disposizione buoni per un valore complessivo di 5000 euro, Pirelli offrirà 12 coppie di gomme per un totale di 1200 euro, e BioMoove metterà in palio visite biomeccaniche e prodotti per altri 1000 euro. Ricco il pacco gara con prodotti Shimano, GSG, Wab Bike, Isostad e altri. L’occasione sarà quindi quella di vivere un weekend di grande ciclismo, con il sabato la gara dei professionisti e la domenica in sella alla propria bicicletta. Il tutto in un angolo di Liguria, ricco di bellezze sia sulla costa sia nell’entroterra, dove il clima è sempre mite.

La manifestazione registra ogni anno centinaia di partecipanti provenienti anche da Russia, Inghilterra, Irlanda, Spagna e Francia. Le iscrizioni sono aperte on line sul sito www.classicissima.it (dove è presente anche un’area dedicata agli alberghi convenzionati) fino a mercoledì 18 marzo. Successivamente ci si potrà iscrivere presso il desk allestito al Villaggio di piazza Colombo sabato 21 dalle 10 alle 19. Anche quest’anno sarà possibile partecipare con l’e-bike, pur non inseriti nella classifica finale, partendo da una griglia di partenza dedicata.

Ad organizzare la Granfondo è l’UC Sanremo, che recentemente ha festeggiato il 50° anniversario della società, con il presidente Fabrizio Fusini e tutto lo staff. La Granfondo Sanremo – Sanremo è inserita nella Coppa Liguria e nel Trofeo delle Regioni. Intanto sono già in corso sul sito ufficiale www.milano-sanremo.org le iscrizioni alla 50° edizione della Granfondo Milano – Sanremo cicloturistica, in programma il 7 giugno.

Le due manifestazioni ciclistiche sono presenti sui principali social: Facebook (www.facebook.com/GranfondoMilanoSanremo), Twitter (@GF_Sanremo) e Instagram (ucsanremo).