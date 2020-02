A Lurisia volano Marina Filippi dello Snow Team Sanremo e Matteo Russi dell’Imperia Sci 2004

Imperia. A Lurisia, in occasione dello slalom speciale curato dal Grizzly Snow Team, il Pratonevoso Gam Genova colleziona ben 1295 punti nella classifica del Trofeo Regis dove precede il Grizzly Snow Team (955) e lo Ski Club Savona (711).

Nella categoria Ragazzi Eleonora Taddei conquista i successi con i colori del Pratonevoso Gam Genova mentre in campo maschile brilla Umberto Librici dello Ski Club Savona. Volano Marina Filippi (Snow Team Sanremo) e Matteo Russi (Imperia Sci 2004) tra gli Allievi, Gaia Rutigliano (Pratonevoso Gam Genova) e Matteo Arzani (Ski Club Savona) esprimono la miglior prestazione tra Giovani/Seniores. Capitolo Cuccioli: oro per Sofia Ciman (Valbormida) e Marco Badino (Imperia Sci 2004). Giornata di festa anche per i Master.

Tutte le classifiche su www.fisiliguria.com