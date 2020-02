A Imperia prende il via il “Sesto Trofeo Memorial Emilio Broccoletti”

Imperia. La società A.S.D. Nuova San Camillo Volley Imperia organizza per domenica 16 febbraio il “Sesto Trofeo Memorial Emilio Broccoletti” presso il Palazzetto dello Sport, evento inserito in calendario valevole come III tappa del Trofeo Junior FIPAV.

Oltre alla NSC Volley Imperia partecipano a questa edizione del torneo le società Centro Volley SDP Mazzucchelli Sanremo, San Pio X Loano, Pallavolo Albenga, Alassio Laigueglia PGS Volley, Nova Volley Imperia, U.S. Parrocchia Caramagna, Golfo di Diana Volley e Maurina Volley Imperia.

Il torneo avrà inizio nel pomeriggio di domenica a partire dalle 14.30 e si concluderà alla sera verso le 18.30, con squadre maschili, femminili e miste di ragazzini/e di leva 2007 (prima iscrizione), 2008, 2009 e 2010. Formula inedita del Memorial quest’anno, per il quale si è scelto di promuovere e valorizzare gli atleti di domani, dando spazio ai più piccoli che, proprio in questa fascia d’età, dopo il minivolley, iniziano a muovere i primi passi da protagonisti sui rettangoli di gioco dove si pratica uno degli sport più praticati e belli del mondo: la pallavolo.

Il torneo, giunto alla sua sesta edizione, è intitolato e dedicato alla memoria dello scomparso Emilio Broccoletti, già Presidente della ADS Nuova San Camillo Volley Imperia, cittadino e politico molto conosciuto ed amato nella nostra città.