Vincono le squadre del Sea Basket Sanremo

Sanremo. Pieno di vittorie per le squadre del Sea Basket Sanremo in questo secondo turno di campionati del 2020. Gli under 15 vincono di 35 punti sui pari in classifica del Cogoleto e centrano il secondo posto in solitario in attesa di affrontare la capolista Alassio, gli under 13 vincono contro i miglioratissimi frontalieri dello SC Ventimiglia, mentre il minibasket si è riversato sulla palestra di Diano Marina portando spettacolo e grande energia.

Campionato Under 13

Sea Basket Sanremo- SC Ventimiglia 70-35

Sea Basket : Revera 4, Moretti, Lupi 5, Fellegara 8, Goracci 16, Franceschini 8, Vacondio 10, Gervasoni 6, Ligato 2, Borro 4, Doannabella 4, Sotiri 2. All Bonino Mauro

Campionato U 15

SeaBasket Sanremo – Cogoleto 66-31

Sea basket Sanremo: Loggia, Lodigiani 13, Delegati 1, Camillò, Morone 4, Goracci, Balestra 7, Moraglia 2, Biancheri 6, Lupi 29, Travkim 4

all Bonino Mauro.

(Nella foto la coppia Franceschini Borro)