Ventimiglia, tenta di rubare un portafoglio e poi minaccia una donna: «Puttana ti scopo». Denunciato algerino

Ventimiglia. Notte movimentata al Carrefour di via Roma, dove i carabinieri sono intervenuti intorno a mezzanotte su richiesta di una cassiera a cui un magrebino aveva tentato di rubare una borsa. L’uomo, un algerino di 42 anni, è stato poi denunciato per tentato furto e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, visto che i militari intervenuti lo hanno trovato in possesso di un taglierino di 20 centimetri con 4,5 cm di lama.

I fatti. Una cassiera in servizio notturno al supermercato del centro, entrata nel magazzino riservato al personale, ha sorpreso l’algerino che stava frugando nella sua borsa e ha cercato di allontanarlo. Ne è nato un diverbio che è proseguito anche nei locali aperti al pubblico del supermercato finché l’uomo, avvicinandosi alle casse, non ha iniziato a minacciare di morte la cassiera, nel frattempo tornata al suo posto. A quel punto è intervenuta una cliente, che ha cercato di difendere l’addetta del negozio, facendole scudo con il proprio corpo. «Puttana, ti scopo», ha gridato a quel punto lo straniero, che ha iniziato a spintonare la donna per raggiungere la cassiera. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri che hanno portato l’algerino in caserma.