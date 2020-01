Ventimiglia, sotterrano basamento traliccio nel fiume: denunciati dai carabinieri forestali

Ventimiglia. Erano stati incaricati dall’Enel di rimuovere un traliccio alto 15 metri caduto nel fiume Roja, a Varase, durante la scorsa ondata di maltempo, ma hanno pensato di risparmiare sui costi dello smaltimento dei rifiuti nascondendo un grande basamento in cemento in una buca scavata nell’alveo. La loro mossa, però, non è sfuggita ai carabinieri forestali del comando stazione di Ventimiglia, che a seguito di accurate indagini, sono riusciti a raccogliere le prove per inchiodare i responsabili, denunciandoli penalmente alla Procura della Repubblica di Imperia.

Al momento le persone indagate sono due: il titolare della ditta e l’esecutore materiale del lavoro. Per entrambi l’accusa è di smaltimento illecito di rifiuti in area demaniale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, una volta tagliato il traliccio in diverse parti, per poi trasportarlo su un camion, gli operai hanno scavato una buca nell’alveo del fiume e vi hanno sotterrato il grosso basamento in cemento, contenente ancora monconi di ferro, che sosteneva il traliccio.

L’area dello scavo è stata posta sotto sequestro, mentre i due denunciati dovranno anche pagare due sanzioni: la prima di 3100,00 euro per aver trasportato il materiale ferroso del traliccio su un camion in assenza di formulario e la seconda due 2mila euro per aver effettuato uno scavo all’interno del fiume, senza aver avuto il permesso dalla Regione Liguria.