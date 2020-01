Ventimiglia. Dall’alba di stamani, gli operai sono al lavoro per ripristinare una situazione di sicurezza in corso Toscanini, chiusa al transito da ieri sera quando una frana ha invaso la carreggiata. Al momento del crollo, fortunatamente, non stava passando nessuno né a piedi né in auto o moto: il bilancio altrimenti sarebbe stato molto più grave. A occuparsi della rimozione dei detriti, circa 200 metri cubi di materiale, sarà Anas. Al Comune resterà la messa in sicurezza della scarpata.

“Ieri sera abbiamo messo i segnali per bloccare viabilità e, stamattina, abbiamo iniziato il disgaggio delle pietre rimaste appese, con l’inizio della pulizia del versante, portando via i detriti: decine e decine di metri cubi di roccia – dichiara il sindaco Gaetano Scullino, che segue passo passo l’evolversi della situazione – Cercheremo di fare del nostro meglio per affrontare questo ulteriore intervento di somma urgenza. Riteniamo che entro domani la strada sia pronta, anche perché per la pulizia lavoreremo sulle ventiquattro ore, ma prima di dare la viabilità, vogliamo mettere in sicurezza la strada. La priorità è la sicurezza dei cittadini”.

Sulla sima dei danni: “Abbiamo realizzato un preventivo di 500mila euro. Per questo motivo chiedo alla Regione di essere inserito nel fondo strategico. Anche perché a causa delle ultime piogge, continuano a cadere frane: ne abbiamo trentotto, più due strade sconnesse, Varase e Torri. Senza l’intervento della Regione, non ce la possiamo fare da soli”. Scullino ringrazia, quindi, l’Anas: “A titolo di aiuto per la città di Ventimiglia e per il personale e i mezzi che ha messo a disposizione”.

Il Comune ha già incaricato un geologo per il preventivo di messa in sicurezza che dovrà essere fatto con somme di massima urgenza.

L’intervento seguito dall’Ufficio tecnico del Comune, subito intervenuto sul posto, insieme all’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri, comporterà la chiusura della strada sino al termine devi lavori.