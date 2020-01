Ventimiglia. Una maxi colonia di oltre cento gatti, la seconda più popolosa di tutta la Liguria: è quella di cui si occupa Randagi Fortunati, un’associazione nata dall’iniziativa di un gruppo di volontari all’inizio del 2019 e operante a Ventimiglia. La sede di Randagi Fortunati è infatti in via Peglia, nei pressi del canile.

Nel solo 2019, grazie al programma di autofinanziamento attuato dai volontari, con le tessere associative, le donazioni dei privati e la raccolta cibo e medicinali, Randagi Fortunati si è occupata di tantissimi felini randagi e abbandonati. Sono state 285 le sterilizzazioni pagate dall’associazione nel 2019; 236 i mici fatti adottare in un anno.

E non è tutto: oltre ad accudire e curare i gatti, i volontari hanno creato per loro un rifugio accogliente, rifacendo il tetto della struttura, isolando le pareti in cui si verificavano infiltrazioni di acqua, ritinteggiando tutto il gattile e cambiando le reti che si erano danneggiate nel tempo, diventando pericolose per gli stessi animali.

Per sostenere l’associazione, possono essere fatte donazioni al conto corrente n°2070,

IBAN: IT14F0311149110000000002070;

BIC: BOLPIT22

Importante anche il sostegno nell’acquisto di farmaci per i mici: per donare le medicine necessarie al gattile bisogna rivolgersi alle farmacie che recano questo adesivo