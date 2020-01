Ventimiglia, raccolta firme per dire “no” alla costruzione di case popolari a Seglia

Ventimiglia. Non si arrendono gli abitanti delle zone frazionali di San Bernardo, Seglia e altre ancora che si stanno adoperando per evitare la realizzazione di case popolari a Seglia.

In segno di protesta è stata organizzata una raccolta firme, con un un passaggio “casa per casa”. I moduli di raccolta firme sono inoltre presenti in numerose attività commerciali nel centro cittadino tra cui la Libreria Salli’s in via Cavour e al mercato coperto.

I moduli raccolta firme possono essere forniti anche dai membri del direttivo del comitato di quartiere Magliocca – Gallardi e dagli abitanti della zona che stanno provvedendo a predisporre anche spazi per la raccolta firme.

Il Comitato di Quartiere Magliocca-Gallardi è ancora in attesa della convocazione per l’incontro con la Giunta comunale al fine di conferire in relazione alla effettiva realizzazione delle case popolari a Seglia, alle progettualità approvate e le eventuali entità degli interventi.

I motivi alla base della protesta sono numerosi: secondo i promotori dell’iniziativa, infatti, la realizzazione di case popolari a Seglia è contraria ai criteri urbanistici edilizi. E ancora: assenza di servizi primari e secondari (parcheggi, aree verdi, scuole, luoghi di culto, uffici ed esercizi pubblici e privati, poste, studi medici, ecc.); mancanza di viabilità, illuminazione, raccolta di acque reflue, di metanodotti e reti internet; inesistenti collegamenti e trasporti pubblici con il centro (circa 5 km); la zona è satura urbanisticamente in quanto da piano regolatore non è permessa la costruzione di nuovi edifici; la zona è residenziale costituita di fabbricati mono-bifamiliari e non condominiali; zona non raggiungibile da mezzi di soccorso (ambulanze e vigili del fuoco); zona ricca di barriere architettoniche non superabili; strade impercorribili con pendenza al 40%.