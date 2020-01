Ventimiglia punta a valorizzare i negozi storici, allo studio premi speciali

Ventimiglia. L’amministrazione Scullino pensa ad una valorizzazione delle attività commerciali storiche e si appresta a varare un nuovo regolamento comunale per tutelarle e promuoverle come avviene già in altre grandi città italiane.

«L’idea di valorizzare le attività commerciali storiche di Ventimiglia è nata da tempo, dichiara l’assessore Matteo De Villa, a seguito di un incontro che io avevo promosso con le associazioni di categoria un paio e che prima delle feste di Natale si è in parte concretizzato con il riconoscimento che l’amministrazione comunale ha voluto dare consegnando una pergamena ad un’attività storica che ha chiuso la propria attività.

Abbiamo quindi pensato – continua De Villa – di elaborare un regolamento specifico che preveda la premiazione delle attività che hanno dato lustro commerciale a Ventimiglia. Valuteremo anche insieme alle associazioni di categoria e alla giunta, ma potrebbero essere previste premiazioni distinte, come avviene già in altre grandi città, tipo la “Storica attività”, il “Negozio storico”, il “Locale storico” e le “Insegne storiche e di tradizione”. Il sindaco Scullino la ritiene un’ottima iniziative che presto approfondiremo».