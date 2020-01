Ventimiglia. Il 15 gennaio dalle 9 alle 18 si svolgerà l’open day dell’istituto Santa Marta di Ventimiglia.

La scuola apre le sue porte per mostrare una giornata tipo: didattica, progetti di teatro, musica educazione motoria, laboratori di arte ed informatica. Le suore e gli insegnanti saranno a disposizione per far conoscere l’offerta formativa della scuola dell’Infanzia e Primaria.

«Vi aspettiamo numerosi!». Per contattare l’istituto: tel. 0184 /351113, email: scuolapasm@uno.it.