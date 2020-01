Ventimiglia, open day al liceo Aprosio

Ventimiglia. Sono ormai aperte le iscrizioni al liceo per il prossimo anno scolastico e per venire incontro ai genitori che si trovano di fronte a una scelta importante e significativa, il liceo Aprosio come da tradizione apre le sue porte sabato 18 gennaio per il suo open day.

Dopo le iniziative “A PROpoSItO di Scienze”, giornata dedicata alle scienze con alcune conferenze di corollario, il Festival delle Lingue volto a presentare i risultati concreti dell’insegnamento delle lingue straniere e la Settimana della Cultura Classica e la Notte del Classico (venerdì 17 prossimo) che dimostrano la bellezza e l’attualità della cultura classica, il Liceo si presenta alle famiglie per raccontarsi attraverso la voce di docenti ed alunni.

Dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17 i genitori potranno incontrare i docenti per conoscere la proposta formativa del liceo, i vari indirizzi, le peculiarità dell’istituto, i suoi progetti, le molte iniziative e visitare i locali, vedere il funzionamento dei laboratori, assistere ad alcune lezioni dimostrative.

Contemporaneamente gli alunni della scuola, attivi nel gruppo della Peer Education (educazione fra pari), guideranno i ragazzi in visita al Liceo attraverso le varie proposte pensate per loro, in modo da metterli in contatto con la vita dell’Istituto in vista del prossimo anno scolastico.

Il liceo invita quindi tutte le famiglie per la giornata di sabato 18 gennaio rimanendo comunque aperto nel corso della settimana per informazioni ed un eventuale supporto tecnico per le iscrizioni on line (sito: www.liceoaprosio.it - contatto mail: imps03000e@istruzione.it).

La locandina: openday20