Ventimiglia. «Nelle prossime ore il Fondo strategico regionale si riunirà per cominciare a finanziarie la messa in sicurezza idraulica di quei territori del Parco Roja, perché possano essere sdemanializzati e quindi utilizzati per ulteriore sviluppo della città». Ad annunciarlo, a margine di una visita istituzionale a Ventimiglia, è il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Il presidente uscente, e attuale candidato con il movimento “Cambiamo” per il centrodestra, ha incontrato gli amministratori comunali, a partire dal sindaco Gaetano Scullino (civico, di area centrodestra), visitando il costruendo porto di Cala del Forte e incontrando i frontalieri. Sulla messa in sicurezza del Parco Roja l’assessore regionale Marco Scajola, presente assieme agli assessore Sonia Viale e Gianni Berrino, ha sottolineato: «Abbiamo ipotizzato 500 milioni di euro di costi, ma secondo alcune valutazioni tecniche la cifra sarebbe ancora maggiore. Al di là dei costi stiamo valutando di finanziare questo intervento per arrivare a sdemanializzare e rilanciare le aree». Sullo sviluppo di Ventimiglia, Toti ha sottolineato al necessità di incentivare i grossi investimenti, come il porto: «Accelerando le pratiche urbanistiche, che riguardano la Regione, anche per i Grimaldi Garden e l’estensione immobiliare intorno al porto, che di fatto costituirà un arricchimento per tutto il waterfront cittadino».

Sui frontalieri: «Vivono con grande difficoltà il momento turbolento di agitazioni sindacali che riguarda la Francia – ha detto Toti -. Come è noto abbiamo molte difficoltà ad intervenire sui trasporti trasfrontalieri perché non sono competenza di Regione Liguria ma del Governo centrale a cui abbiamo scritto più volte tramite l’assessore Berrino per avere delle risposte. Stiamo cercando di avere accordi bonari con aziende che possano implementare il trasporto su gomma, anche in sostituzione di quello ferroviario in un momento così agitato. Spero che al più presto la situazione torni nella calma. Poi coi frontalieri abbiamo una consulta che si vede costantemente, con cui abbiamo organizzato corsi di formazione, corsi di lingua francese. Stiamo cercando di avere risposte dal Ministero delle Finanze circa la fiscalità del trattamento pensionistico che è un antico tema aperto dai frontalieri che non ha trovato soluzione, quindi il dialogo è costante».

Ribadendo la necessità di procedere a uno sviluppo infrastrutturale, ad esempio con il completamento dell’Aurelia Bis e del raddoppio ferroviario, tra Finale Ligure e Andora, Toti è intervenuto anche sul Palasalute: «Ci sono varie ipotesi – ha detto – realizzarne una struttura ex novo su un terreno, preferibilmente di proprietà comunale o recuperare una struttura già esistente».