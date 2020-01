Ventimiglia intitola una piazza a Falcone e Borsellino, Piana: «Un gesto semplice ma di grande importanza»

Ventimiglia. Oggi pomeriggio il presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana ha partecipato alla cerimonia in cui una piazza della cittadina è stata intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti della scorta rimasti uccisi nei due attentati del 1992.

«E’ nostro dovere celebrare l’eroismo di quanti, pagando con la propria vita, hanno contrastato illegalità, violenza e malaffare. Uomini di legge e agenti delle forze dell’ordine, uniti in questa comune battaglia – dichiara il presidente – non vanno onorati solo nella terra in cui si è consumato il loro martirio perché il loro esempio è un patrimonio che appartiene non solo alla Sicilia, ma a tutta la comunità italiana».

«Con questo gesto, apparentemente semplice ma di grande importanza sul piano morale, sociale e politico – conclude – diamo il giusto riconoscimento a due eroi contemporanei e agli agenti che li accompagnavano». Il presidente ha ringraziato il sindaco Gaetano Scullino insieme a tutta l’amministrazione comunale e agli organizzatori dell’iniziativa.