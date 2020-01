Ventimiglia, inizio d’anno denso di impegni per il LIBER theatrum

Ventimiglia. Inizio d’anno denso di impegni per il gruppo ventimigliese di LIBER theatrum, ancora una volta protagonista del panorama teatrale dell’estremo Ponente ligure.

Dopo il grande successo natalizio di “…The day after X-Mas…” e prima di immergersi al 100% nei programmi e progetti, alcuni assolutamente nuovi, per la prossima estate, in meno di tre settimane e sempre al teatro Comunale di Ventimiglia, verranno messi in scena tre nuovi spettacoli.

Innanzitutto, con il patrocinio e contributo della Città di Ventimiglia e il consueto sostegno della locale sezione Soci di COOP Liguria, per il settimo anno consecutivo, attenzione dedicata al tema dell’Olocausto in occasione della Giornata della Memoria e appuntamento fissato per venerdì 24 gennaio, alle 11, riservato agli studenti delle scuole medie superiori e alle 21 a ingresso gratuito per la cittadinanza con “Non solo loro” spettacolo teatrale dedicato in particolare alle innumerevoli vittime non ebree del Nazismo.

Mercoledì 12 febbraio invece, in occasione del Giorno del Ricordo, andrà in scena “Via di qui”, spettacolo che affronterà il tema delle Foibe e dell’Esodo Istriano-Dalmato al termine della Seconda Guerra Mondiale. Anche in questo caso replica mattutina riservata agli studenti e alla sera alle 21 ad ingresso libero per la cittadinanza.

Solo due giorni dopo, venerdì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata all’amore e a San Valentino, alle 21 con ingresso a pagamento, a chiusura di un lungo laboratorio con l’attore e regista nisseno napoletano Aldo Rapè, grande attesa per vedere in scena quaranta interpreti impegnati in una particolare e originale versione ispirata al più classico dei testi teatrali: “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare.

Ancora una volta LIBER theatrum mostra la sua versatilità e voglia di mettersi in gioco offrendo al suo affezionato pubblico una proposta artistica diversificata affrontata altresì con il consueto impegno e passione.

Info e prenotazioni: cell. 338 6273449 - liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com