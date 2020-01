Ventimiglia, incontro su “ius culturae” al centro sociale Spes

Ventimiglia. La Scuola di Pace, in collaborazione con Arci Imperia e Libera e l’adesione del direttivo provinciale ANPI, organizza per sabato 18 gennaio, a partire dalle 9,30, presso il Centro Sociale Spes, in via Limone Piemonte 63, un incontro sul tema scottante dello “ius culturae”.

A parlare sarà il professor Enrico Biale, docente di filosofia politica all’Università del Piemonte Orientale che approfondirà l’argomento, come suggerisce il titolo della mattinata di lavori, partendo dalle considerazioni sui “Diritti Civili e ambiguità della politica”.

«Molti ragazzi, figli di immigrati – sottolineano gli organizzatori – vanno a scuola con i nostri figli. Riconoscere, dopo il ciclo scolastico, la cittadinanza italiana non è solo un diritto ma una questione di buon senso». Al termine della relazione e del successivo dibattito è previsto un aperitivo offerto dalla Spes e dalla Scuola di Pace.